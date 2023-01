Avatar 2 se torna 6º filme a passar dos US$ 2 bilhões nas bilheterias

O diretor James Cameron fez história mais uma vez. No domingo (22), seu novo filme, Avatar: O Caminho da Água, ultrapassou US$ 2 bilhões de bilheteria, tornando-se a 6ª maior arredação da história do cinema. Como o título ainda está em cartaz nos cinemas, portanto, o valor pode aumentar. O longa é a sequência da maior bilheteria de todos os tempos, lançada em 2009, e, segundo Cameron, precisava atingir tal marca para cobrir os custos da produção.

Veja o trailer de O Caminho da Água:

Além disso, ele disse que o futuro da franquia dependia do sucesso deste segundo filme. Dito isso, há de se esperar novos conflitos no universo de Pandora.

É a terceira vez que Cameron atinge tal marca – que não é tão comum quanto ele faz parecer. Apenas seis filmes conquistaram mais de US$ 2 bilhões de arrecadação, sendo três do diretor canadense. São eles: Titanic (1997), em 3º lugar, Avatar (2009), em 1º, e Avatar: O Caminho da Água, em 6º.

Recentemente, a 20th Century Studios anunciou que o longa de Jack e Rose vai retornar aos cinemas em fevereiro deste ano, em comemoração aos 25 anos da produção. Com isso, assim como seu último lançamento, Titanic pode aumentar ainda mais sua arrecadação. Foi o que aconteceu com Avatar, que havia perdido a liderança para “Vingadores: O Ultimato”, mas com o retorno às telonas passou o filme da Marvel.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet em Titanic (divulgação)

O navio Titanic

Quando Cameron lançou Titanic (1997), ele já acumulava alguns sucesso na carreira, como Alien: O Resgate e O Exterminado do Futuro. No entanto foi com o romance entre os personagens de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet que o diretor comoveu o mundo a partir da historia do navio que nunca poderia anfundar.

O longa foi a grande vecendor do Oscar de 1998, levando o principal prêmio da noite e mais dez, tornando-se o maior vencedor da história da premiação. Em seu discurso na cerimônia disse: “Eu sou o rei do mundo”. Titanic arrecadou US$ 2,1 bilhões.

Zoe Saldaña e Sam Worthington vivem Neytiri e Jake em Avatar (divulgação)

Avatar e o incrível planeta Pandora

Mais de dez anos depois, em 2009, James Cameron voltou a ter destaque em Hollywood. Dessa vez, revolucionando a maneira de se fazer cinema. Ele foi responsável por introduzir uma nova tecnologia ao setor. Todo o cenário de Avatar foi criado no computador e contou com efeitos e qualidade visual extraodinários.

Foi a primeira produção cinematográfica a fazer uso extensivo de captura de movimento. O formato já era utilizado nos videogames, mas foi a partir do longa que a tecnologia começou a ser difundida no cinema. O título foi indicado a nove categorias no Oscar e conquistou três estatuetas.

A produção apresenta ao público um exuberante mundo alienígena chamado Pandora, onde vivem os Na’vi, seres que parecem ser primitivos aos olhos dos humanos brancos, porém altamente evoluídos. Os avatares são corpos biológicos controlados pela mente humana que se movimentam livremente pelo reino. Jake Sully, um ex-fuzileiro naval paralítico, volta a andar através de um avatar e se apaixona por uma Na’vi. Esta paixão leva Jake a lutar pela sobrevivência de Pandora.

Avatar é responsável pela maior bilheteria da história do cinema, arrecandado US$ 2,9 bilhões no mundo inteiro.

Avatar: O Caminho da Água

Depois de 13 anos, enfim, Cameron lançou a sequência de Avatar. Trazendo uma nova imersão à natureza de Pandora, o diretor conseguiu fazer história mais uma vez. A trama se passa mais de uma década depois dos eventos do primeiro filme e acompanha a família de Sully e o perigo que os persegue. Eles devem enfrentar uma nova ameaça em Pandora e lutam pela segurança e sobrevivência.