Avatar 2 ultrapassa Top Gun: Maverick e se torna a maior bilheteria de 2022

A sequência Avatar: O Caminho da Água, de James Cameron, continua trilhando sua jornada de sucesso nos cinemas e acaba de ultrapassar os US$ 1.52 bilhão arrecadados mundialmente. O filme superou a arrecadação total de Top Gun: Maverick (US$ 1.5B), Frozen 2 (US$ 1.45B) e Vingadores: Era de Ultron (US$ 1.4B) e se tornou a 11ª maior bilheteria da história do cinema.

O longa esttrelado por Zoe Saldaña, Sam Worthington e Sigourney Weaver, também assumiu oficialmente o posto de maior bilheteria mundial de 2022, que até então pertencia ao filme de Tom Cruise. A continuação de Avatar (2009) também conseguiu ultrapassar a barreira do US$ 1 bilhão no mercado internacional – que não considera os EUA e Canadá. Apenas dez filmes na história haviam realizado esse feito.

Só no Brasil, o filme já foi visto por mais de 6,4 milhões de espectadores.

Veja o trailer de O Caminho da Água: