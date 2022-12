'Avatar': Diretor provoca Matt Damon após ator perder R$ 1 bi por negar papel

James Cameron brincou sobre o fato de Matt Damon ter deixado escapar quase R$ 1,5 bilhão por ter recusado um papel em Avatar, de 2009.



Em 2021, o ator participou de um painel no Festival de Cannes e revelou que foi cotado para o longa e que o cineasta chegou a lhe oferecer 10% dos lucros do filme, mas ele acabou recusando.



O que ele não esperava, contudo, é que Avatar viria a se tornar a maior bilheteria da história do cinema, lucrando mais de US$ 2,9 bilhões (cerca de R$ 15,5 bilhões). Dessa forma, ele poderia ter ganhado quase R$ 1,5 bilhão caso tivesse aceito a oferta.



Em uma entrevista recente para a BBC Radio 1, Cameron foi perguntado sobre Damon e imediatamente começou a rir. "Ele tem se culpado por isso. Mas acho que, Matt, você é meio que uma das maiores estrelas do cinema, supere isso", brincou.



"Ele tinha que fazer outro filme do [Jason] Bourne, que estava na agenda dele, e não tinha nada que pudesse ser feito, então ele teve que lamentavelmente recusar", continuou o diretor.



Damon era a estrela da franquia de ação sobre um ex-agente da CIA. Ele interpretou o personagem em cinco filmes, entre 2002 e 2016.



Cameron ainda brincou que Damon poderia fazer uma aparição nas próximas sequências de Avatar após O Caminho da Água, atualmente nos cinemas. "Temos que fazer, para o mundo ficar em equilíbrio de novo. Mas ele não ganha 10% dessa vez. F. .-se Isso."