Avatar: novas imagens conceituais mostram novos cenários de Pandora

O maior sucesso de bilheterias até o lançamento de Vingadores: Ultimato, Avatar foi uma revolução no mundo do cinema. Lançado em 2009, a ficção-cinetífica de James Cameron está ganhando não só uma, mas quatro sequências. Estrelada por Sam Worthington e Zoe Saldana, a franquia promete explorar novos cenários do mundo Pandora - e as novas imagens divulgadas pela conta oficial do filme no Twitter prometem apresentar lugares lindos ao público - dá uma olhada:

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ — Avatar (@officialavatar) January 7, 2020



Enquanto Avatar foi ambientado na floresta - completamente criada por efeitos especiais -, os próximos filmes parecem explorar a vida marinha de Pandora. Novas criaturas também ilustam as imagens, além do retorno dos banshees, os "dinossauros" voadores que aparecem no primeiro filme.

Com roteiro e direção de Cameron, Avatar 2 também conta com Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Giovanni Ribisi e Kate Winslet no elenco. O filme está com data de lançamento marcada para 17 de dezembro de 2021.