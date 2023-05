Avatar: O Caminho da Água chega ao Disney+ em 7 de junho

Avatar: O Caminho da Água já tem data para chegar no streaming. A Disney anunciou nesta segunda-feira (15) que a sequência chegará ao Disney+ em 7 de junho. A informação foi revelada pelo perfil norte-americano da plataforma, com a assessoria de imprensa do estúdio confirmando que a data vale também para o Brasil.

A impressionante performance da sequência também já viabilizou a produção das futuras continuações da franquia. Ainda em janeiro, Cameron já havia anunciado que, por conta dos números do novo título, Avatar 3 já estaria confirmado.

O terceiro longa de Avatar é previsto para dezembro de 2024, enquanto Avatar 4 chega em 2026, e Avatar 5, em 2028.

Veja o trailer de Avatar: O Caminho da Água: