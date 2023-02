Avatar: O Caminho da Água já é a terceira maior bilheteria da história

Com quatro indicações ao Oscar, incluindo de Melhor Filme, Avatar: O Caminho da Água é agora o filme com a terceira maior bilheteria de todos os tempos no mundo e, graças ao público, se tornou um fenômeno global.

Após seu décimo fim de semana em cartaz, o filme de james cameron arrecadou cerca de US$ 2.243,2 milhões nas bilheterias globais, ultrapassando Titanic, do mesmo diretor (US$ 2.242,8 milhões em todo o mundo até o momento) e tornando-se a terceira maior bilheteria de todos os tempos no mundo.

Na América Latina, o longa é o sétimo filme de maior bilheteria da história (com US$181 milhões arrecadados). Mais de 43 milhões de espectadores da região já assistiram ao filme, que ocupa a primeira posição em arrecadação de bilheteria da história da Colômbia e Porto Rico, e está entre as cinco maiores bilheterias no Brasil, Chile, América Central, Peru e Bolívia.

Veja o trailer:

Avatar: O Caminho da Água também é o filme de maior bilheteria de todos os tempos na França, Alemanha, Áustria, Bulgária, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Líbano, Lituânia, Noruega, Portugal, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Turquia, Emirados Árabes, Camboja, Mongólia e Nova Zelândia.

James Cameron tem três dos quatros filmes com maiores vendas globais de todos os tempos: Avatar (#1), Avatar: O Caminho da Água (#3) e Titanic (#4).

Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam.

Veja quais são as maiores bilheterias de todos os tempos:

1. AVATAR (2009)

Arrecadação total: US$ 2,847 bilhões

2. VINGADORES: ULTIMATO (2019)

Arrecadação total: US$ 2,797 bilhões

3. AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA (2022)

Arrecadação total: US$ 2,247 bilhões

4. TITANIC (1997)

Arrecadação total: US$ 2,245 bilhões

5. STAR WARS: O DESPERTAR DA FORÇA (2015)

Arrecadação total: US$ 2,069 bilhões

6. VINGADORES: GUERRA INFINITA (2018)

Arrecadação total: US$ 2,048 bilhões

7. HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA PARA CASA (2021)

Arrecadação total: US$ 1,832 bilhão

8. JURASSIC WORLD: O MUNDO DOS DINOSSAUROS (2015)

Arrecadação total: US$ 1,67 bilhão

9. O REI LEÃO (2019)

Arrecadação total: US$ 1,662 bilhão

10. OS VINGADORES (2012)

Arrecadação total: US$ 1,518 bilhão