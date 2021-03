Avatar recupera posto de maior bilheteria da história

Depois de ser relançado na China, Avatar, de James Cameron, passou Vingadores: Ultimato e retomou à posição de maior bilheteria do mundo.

Lançado em 2009, o filme de Cameron se manteve no topo da lista de maiores bilheterias do mundo por uma década. O título foi perdido em 2019, com o lançamento do último filme da saga dos Vingadores, Vingadores: Ultimato.

A diferença entre os dois filmes era de US$ 7,8 milhões, cerca de R$ 43,3 milhões. Agora, ela foi passada e com folga. Só no primeiro dia em cartaz na China, Avatar arrecadou US$ 8,9 milhões, aproximadamente R$ 49,42 milhões.

Atualmente, Cameron está trabalhando em quatro sequências de Avatar. O próximo filme, que foi adiado várias vezes, está agendado para lançamento em dezembro de 2022.