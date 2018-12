Avenida Jequitaia vai ganhar um beach club

Salvador vai ganhar um beach club chamado Arquipélago Summer Club, que funcionará na Avenida Jequitaia, no Comércio. O projeto está sendo guardado a sete chaves e deve ser divulgado, nos próximos dias, pela OnLine Entretenimento. Trata-se de um grande espaço, que contará com restaurantes, bares, área infantil e área de praia.

Procurado pela coluna, o diretor da OnLine, o empresário Leo Góes, não quis se pronunciar. Mas, conforme apuramos, será um beach club especial, que contará também com diversos shows – inclusive de atrações nacionais, como Thiaguinho e Maiara & Maraísa – e que será inaugurado no dia 28 de dezembro. Promete ser a grande novidade do Verão baiano.

(Foto: Divulgação)

Adeus ano velho

Filho do jornalista Tarso de Castro, um dos fundadores do jornal O Pasquim, e da estilista Gilda Midani, o ator João Vicente de Castro, um dos protagonistas da novela Espelho da Vida, da TV Globo, vai passar o fim do ano em Salvador. Pelo o que a coluna apurou, ele e mais um grupo de artistas, formado por Alice Wegman e Fernanda Paes Leme, e mais Marina Morena, ficarão hospedados em um apartamento alugado por Pedro Tourinho no Corredor da Vitória. Tourinho, que é baiano, mas mora no eixo Rio-SP, alugou o imóvel enquanto a casa dele, no Santo Antônio Além do Carmo, passa por uma reforma.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Centro comercial está sendo erguido no Horto

Se investe na Bahia, a gente começa a amar. É o caso da Kalu Participações Ltda. A empresa, comandada por Luiz Fernando e Luiz Carlos Queiroz, está erguendo um novo centro comercial no Horto Florestal. O empreendimento, que terá 4 mil metros quadrados , funcionará na Waldemar Falcão, a partir do segundo semestre de 2019. “Vão ser quatro andares com lojas comerciais e uma grande academia, que irá ocupar uma área de 1.200m2”, adiantou Luiz Fernando. O projeto arquitetônico ficou a cargo do GAM, de Guido Ramos, Anna Fernandes e Marcelo Bezerril.

(Foto: Divulgação)

Almoço baiano

Aniversariante da última sexta-feira, o arquiteto baiano David Bastos transferiu os festejos para hoje, quando reunirá amigos e familiares para um concorrido almoço em seu apartamento, no Corredor da Vitória. As festas de David, além de animadíssimas, sempre reúnem um mix eclético e interessante de convidados.

Vida de Gal Costa será retratada no cinema

O filme Meu Nome é Gal, que vai retratar a trajetória de Gal Costa, começará a ser filmado em 2019. Para representar a cantora baiana, foi escalada a atriz Sophie Charlotte, que não esconde: “É o projeto da minha vida”. Charlotte, inclusive, já deu início às aulas de canto e já conheceu Gal pessoalmente. O longa será produzido pelas cineastas Lô Politi e Dandara Ferreira e contará com depoimentos de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Por enquanto, ainda não há previsão de estreia.

Bodas de prata

O grupo Home Design, de Manuela Andrade e Maurício Lins, vai completar 25 anos. Para comemorar, o casal promoverá uma série de ações durante todo o ano de 2019. “Além de eventos para pequenos grupos, ainda reformularemos o conceito visual da nossa marca”, disse Maurício. A Home Design possui duas lojas e um outlet em Salvador, além de uma loja em Aracaju.

(Foto: Acervo Alô Alô)