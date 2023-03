Avenida Milton Santos ganha faixa de tráfego extra em horário de pico

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) está com uma operação especial na região da Avenida Milton Santos - antiga Avenida Ademar de Barros, em Ondina - para reduzir a intensidade na retenção no trânsito no local e na Avenida Garibaldi. Para isto, uma faixa extra será aberta das 7h às 10h da manhã.

Durante a operação, os agentes de trânsito usarão cones para disponibilizar mais uma faixa de tráfego para veículos que estiverem na entrada da Avenida Milton Santos, no sentido Orla pela Avenida Garibaldi, até a Portaria 1 do Campus da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que dá acesso ao PAF1. Não informado até quando a medida valerá

De acordo com o superintendente de Trânsito de Salvador, Décio Martins, a medida é resultado da demanda pelo desafogamento do trânsito do local no período da manhã. “Caso seja necessário outras estratégias poderão ser utilizadas no futuro para garantir a fluidez com a segurança viária necessária”, afirmou o gestor da pasta.