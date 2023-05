Aviamentos, solo de Andrea Rabelo, segue em temporada no Teatro Sesi Rio Vermelho

A memória é uma peça de roupa costurada a partir de um emaranhado de lembranças, vivências, relações e até as faltas. Histórias embelezadas com acabamentos que evidenciam afetos. Isto é Aviamentos, espetáculo solo da atriz baiana Andréa Rabelo, com texto de Gildon Oliveira e direção de Jacyan Castilho, que segue em temporada no Teatro Sesi Rio Vermelho, até 20 de maio, sempre sextas e sábados, às 20h.

A costura é metáfora para falar de memória, das medidas a que nos submetemos até encontrar aquela que nos cabe. Na peça, surgem essas diversas analogias entre costurar e viver; lembrar e remendar; alinhavar e experimentar. Aviamentos é o emaranhado de fios que é a própria vida.

A diretora Jacyan Castilho explica que a encenação tem como base um precioso trabalho corporal da intérprete, o senso de humor e por vezes a melancolia que emerge das lembranças. "A Andrea cria uma relação íntima com o público, convidando-o a adentrar neste ateliê de costura que é Aviamentos e alinhavar, junto com a intérprete, suas próprias lembranças", descreve.

Se o timbre escutado pela plateia é o da atriz Andrea Rabelo, "ele estará polifonicamente interconectado às vozes de inúmeras mulheres e suas memórias que povoam meu corpo, alinhavado às palavras do dramaturgo e emoldurado pela escuta sensível e precisa da diretora. O monólogo nos faz lembrar nossas mães, tias, avós, as mulheres das nossas vidas".

"Há cerca de oito anos alimento esse desejo, a estudar e experimentar. Iniciou com a ideia de um solo de palhaça baseado em 'Alice no País das Maravilhas'. Logo depois, a intenção de abordar o tema da morte e homenagear minha mãe, mas ainda pensando em Alice, essa menina que cai no buraco em busca de si. O projeto foi se modificando, amadurecendo até chegar em Aviamentos" conta a atriz.

O espetáculo é um alinhavar poético de 20 anos de carreira da atriz Andrea Rabelo, que é do tamanho de suas medidas - artista circense, pesquisadora e arte-educadora, professora substituta da UFBA, doutoranda e mestre em Artes Cênicas pela mesma universidade. "É meu primeiro solo, precisei me sentir preparada para o processo. Foi um trabalho longo, de dedicação, questionamentos, choro e suor", pontua Rabelo, que integra o Grupo Viapalco e Cia Buffa de Teatro, e já atuou em espetáculos dirigidos por João Lima, Paula Lice, Joice Aglae, Paulo Cunha e Harildo Déda, entre outr@s.

Serviço - Aviamentos, solo como a atriz Andrea Rabelo | Até 20 de maio, sextas e sábados, 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho | Ingressos: R$ 40 / R$ 20, à venda no Teatro e pelo Sympla