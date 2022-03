Avião com Miley Cyrus é atingido por raio e faz pouso de emergência no Paraguai

O avião em que a cantora Miley Cyrus viajava rumo Paraguai foi atingido por um raio e precisou fazer um pouso de emergência. Miley se apresentaria no festival Asunciónico, similar ao Lollapalooza no país.

Segundo postagem da artista no Instagram, ela e sua equipe estão bem, mas não conseguiriam chegar ao destino. O voo de Miley saiu de Bogotá, na Colômbia, com destino ao aeroporto Silvio Pettirossi, na capital paraguaia. No entanto, fez o pouso de emergência no aeroporto Guaraní, próximo a Cidade do Leste, também no Paraguai.

A cantora fez um relato no Instagram e contou que seu avião foi pego por uma tempestade inesperada e atingido por um raio. "Minha tripulação, banda, amigos e familiares que viajavam comigo estão seguros depois de um pouso de emergência. Infelizmente, não conseguiremos chegar ao Paraguai", escreveu.

A cantora se apresenta no sábado (26), no Lollapalooza Brasil.