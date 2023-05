Avião que saiu da pista enquanto pousava em Salvador é retirado de matagal

Após oito dias, o avião AD 4372 da Azul, que perdeu o controle e saiu da pista enquanto pousava no Aeroporto Internacional de Salvador, foi retirado matagal onde parou. A informação foi confirmada pela companhia aérea.

O incidente ocorreu na madrugada do dia 10 de maio. A aeronave perdeu o controle e foi parar na vegetação que fica no entorno das pistas. Em nota, a Vinci Airports, responsável pelo Aeroporto de Salvador, informou que o local em que a aeronave estava é uma área estendida do final da faixa de pista, como zona de segurança.

Ainda não há informações sobre o que causou o incidente, mas a Azul ressaltou que segue prestando suporte ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão que apura o caso.

O voo AD 4372 partiu de Viracopos, em Campinas, com destino a Salvador. Em nota, a companhia aérea informou que todos os passageiros e tripulantes desembarcaram normalmente, com segurança. "A companhia lamenta eventuais aborrecimentos causados e está prestando toda assistência necessária", diz a empresa.