Avião que saiu da pista enquanto pousava em Salvador segue em matagal

O avião AD 4372 da Azul, que perdeu o controle e saiu da pista enquanto pousava no Aeroporto Internacional de Salvador na madrugada desta quarta-feira (10), segue no matagal onde parou. A aeronave saiu de Viracopos, em Campinas, iria pousar na pista auxiliar do aeroporto, mas a chegada não saiu como planejado, apesar de ninguém ter se ferido.

Procurada, a Azul afirmou que ainda não sabe informar as causas do acidente e explicou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) é quem vai apurar o caso. Mesmo com o acidente, o funcionamento do aeroporto da capital não foi afetado. Enquanto esteve no local, a reportagem verificou que não houve atrasos em embarques e desembarques.

O problema não gerou temor em quem estava no local. Joaquim Prates, 56 anos, estava esperando familiares que vinham de São Paulo no início desta manhã sem medo de que houvesse outro acidente do tipo. "Eu vi por alto, mas foi uma questão específica do avião, não é?! Então, é outro voo e outro horário, não vai ter problema. Mesmo com pista molhada, sei que é tranquilo e não estou preocupado", diz.

Uma outra passageira, que chegou de Congonhas, em São Paulo, e preferiu não se identificar, disse que teve até um certo medo, mas a filha a tranquilizou. "Quando eu estava lá, fiquei sabendo do problema e bateu aquela preocupação. Porém, minha filha logo me explicou que era besteira porque foi uma questão da aeronave e não da pista de pouso", conta ela.

Ainda não há informações que comprovem problema na aeronave, na pista ou se houve erro humano. Em nota, a Azul garantiu que todos no voo ficaram bem e lamentou o ocorrido. "Após a ocorrência, todos os Clientes e Tripulantes desembarcaram normalmente, com segurança. A companhia lamenta eventuais aborrecimentos causados e está prestando toda assistência necessária", escreveu.