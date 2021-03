Avião que transportava vacina na Bahia sofre acidente ao bater em jumentos

Um avião da Casa Militar do Governador da Bahia, utilizado para o transporte de doses da vacina para a covid-19, sofreu um acidente na cidade de Ibotirama, oeste da Bahia, na manhã desta quarta-feira (3). Segundo informações da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), a aeronave se chocou com dois jumentos que estavam na pista durante o pouso.

A carga está íntegra e o piloto não sofreu ferimentos. Uma outra aeronave foi mandada para o local para dar seguimento à distribuição das doses. Não há informações sobre a situação dos animais.

Novo lote

Mais 165.600 doses da vacina Coronavac chegaram à Bahia na madrugada desta quarta-feira (3). O lote recebido foi produzido pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Esta é a sexta remessa de vacinas que a Bahia recebe. Com a carga desta quarta-feira (3), o estado totaliza 1.111.200 doses recebidas, entre Coronavac e Oxford, desde o dia 18 de janeiro, quando chegou a primeira remessa.

O Grupamento Aéreo da Policia Militar, após a organização das doses feita pela equipe da coordenação de imunização do estado, já começou a fazer a distribuição das vacinas para as centrais regionais no interior da Bahia, de onde serão encaminhadas para os municípios. A nova remessa dará possibilidade de continuidade à primeira fase do plano de vacinação, que inclui idosos e trabalhadores de saúde.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), 42 cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e do interior receberão 88.130 doses do imunizante. Cinco aviões e quatro helicópteros foram empregados. A previsão de entrega da última carga é às 13h, em um município da região Sudoeste da Bahia.

"Somos o estado que tem atuado com mais celeridade nas distribuições dos imunizantes. A determinação do governador é que as vacinas cheguem o mais rápido possível, otimizando as aplicações e salvando vidas", destacou o coronel Carvalho da CMG, coordenador da Operação do Transporte Aéreo de Vacinas.

Com 470.783 vacinados contra o coronavírus (covid-19), dos quais 124.470 receberam também a segunda dose, até as 15h desta terça, a Bahia é um dos estados do País com o maior número de imunizados.