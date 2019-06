Aviões do Forró lidera lista de cachês mais altos pagos pelo governo no São João

A banda Aviões do Forró lidera a lista dos mais cachês pagos aos artistas contratados pela Bahiatursa para tocar no São João da capital e interior. O valor de R$ 250 mil se refere a uma apresentação do grupo liderado pelo cantor Xand em Amargosa. Logo abaixo, estão a dupla Simone & Simaria e Elba Ramalho, que vão receber, respectivamente, R$ 200 mil e R$ 190 mil por um show em Salvador. Os cantores Saulo e Dorgival Dantas dividem a quarta colocação no ranking, com cachês de R$ 150 mil. O primeiro estará em Seabra. O segundo, em Santo Antônio de Jesus. O quinto lugar é ocupado pela dupla sertaneja Thaeme e Thiago e pela cantora Solange Almeida, com contratos de R$ 130 mil para se apresentarem em Macaúbas e Medeiros Neto.



Baião-de-dois

Na lista de atrações com cachês de R$ 120 mil, estão o forrozeiro Adelmário Coelho, que tocará em Cruz das Almas, e a Estakazero, que receberá ao todo R$ 340 mil, sendo R$ 240 mil para shows em Rio Real e Cachoeira e R$ 100 mil por uma apresentação em Salvador.

Fala, Nelson!

Sobre a nota “Herança maldita”, publicada anteontem, a assessoria de comunicação do presidente da Assembleia, deputado Nelson Leal (PP), afirma que ele não foi ouvido pela Satélite e que “sim, há um déficit histórico no repasse que o Poder Executivo faz ao Legislativo da Bahia”. “O que aconteceu foi que, com a aprovação do Plano de Cargos e Salários (PCS), ainda na gestão de Angelo Coronel (atual senador pelo PSD), não deixou um ‘rombo’, mas acentuou esse déficit”, destaca a nota, ao negar que Leal tenha sido surpreendido com o tamanho da conta, hoje perto dos R$ 180 milhões, segundo informações fornecidas à coluna por fontes da área financeira da Casa.

Acerto de Contas

O Tribunal de Contas da União (TCU) absolveu a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT), mas condenou um ex-secretário de Infraestrutura do município e seu número dois na pasta por superfaturamento em obras de desobstrução e limpeza de rios da cidade, realizadas em 2010 por meio de parceria com o Ministério da Integração Nacional. Luiz Claudio Magalhães e Cesar Augusto Sampaio, respectivamente, tiveram as contas consideradas irregulares pelo TCU e pagarão multas de aproximadamente R$ 30 mil cada.

Dia D

O destino do secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza de Salvador, Léo Prates (DEM), no Palácio Thomé de Souza pode ser definido na próxima quarta-feira. Na ocasião, o deputado estadual licenciado e o prefeito ACM Neto se reúnem para decidir sobre a eventual ida dele para a pasta da Saúde. Caso a mudança ocorra, a diretora-geral das Prefeituras-Bairro, Ana Paula Matos, assumirá a vaga de Prates na Sempre.

Perto do fim

O resultado do processo licitatório para a concessão do novo Centro de Convenções de Salvador deve sair nos próximos dias. Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, a comissão de licitação já está analisando documentos da empresa GL Eventos, única no páreo para gerir o espaço, que será concluido em dezembro.