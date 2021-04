Avó de Moreno Veloso e Preta Gil morre de covid-19

Filho de Caetano, Moreno Veloso postou em seu Intagram nesta quinta-feira (22), o lamento pela perda de sua avó Wangry que morreu de covid-19 aos 96 anos. Ela era mãe de Dedé Gadelha, mãe de Moreno e que foi casada com Caetano. Wangry era mãe também de Sandra Gadelha, que foi casada com Gilberto Gil e que é mãe de Preta, Pedro (1970-1990) e Maria.

No texto que acompanha o vídeo publicado Moreno diz:

"Esse foi o aniversário de minha avó Wangry há um mês atrás. Foi nossa última conversa. Ontem à noite ela se foi nos braços dos anjos com seus noventa e seis anos. Nós amamos muito ela. Tenho muito orgulho de ser seu neto e vou sentir sua falta. Saber que ela foi mais uma vítima de covid aumenta ainda mais nossa tristeza. Que possamos seguir com firmeza nessa luta mesmo no meio da dor. Rezo por todos que estão passando por isso."