Ayrton Lucas e Joelinton serão titulares do Brasil contra Guiné

A seleção brasileira que enfrenta Guiné neste sábado (17), às 16h30 de Brasília, em Barcelona, terá dois novatos entre os 11 titulares: o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, do Flamengo, e o agora meio-campista Joelinton, do Newcastle. A dupla, convocada pela primeira vez para vestir as cores da equipe nacional, treinou mais uma vez no time principal nesta sexta-feira (16).

Em grande fase no Flamengo, Ayrton Lucas ganhou a preferência do técnico Ramon Menezes. Ele tinha a concorrência de Alex Teles, que atua na Europa e já esteve muitas vezes na seleção, e que pode ser opção para o jogo de terça-feira, diante do Senegal.

Já Joelinton, do Newcastle, entra na posição que foi ocupado por Lucas Paquetá na Copa do Mundo, como um segundo volante. Mas para atuar ao lado do titular de Tite, já que Neymar está fora por lesão. O trio ofensivo contará com Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.

Joelinton era atacante não faz muito tempo no Newcastle e sabia que atuando na frente não teria chance na seleção brasileira. Como o clube inglês estava com muitas opções ofensivas, ele aceitou jogar mais recuado e se destacou, ficando em evidência e despertando o interesse de Ramon Menezes.

O treinador tem apenas uma dúvida para definir os 11 titulares contra Guiné. Com uma leve lesão na mão, o goleiro Alisson pode ser substituído por Weverton, do Palmeiras, caso não se recupere a tempo. Do mais, o time terá Danilo, Eder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Júnior e Richarlison.