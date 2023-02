Azpilicueta tem alta no hospital após levar chute na cabeça

Após dar um susto na torcida do Chelsea, o capitão e defensor Cesar Azpilicueta recebeu alta nesta terça-feira e deixou o hospital, em Londres. Ele estava internado desde sábado por causa de um chute que levou na cabeça, numa jogada de bola aérea, na derrota para o Southampton, pelo Campeonato Inglês.



De acordo com o Chelsea, o jogador está "se recuperando bem", três dias após sofrer uma concussão cerebral em campo. No sábado, Azpilicueta precisou deixar a partida mais cedo e de maca após levar um forte chute na cabeça, numa disputa aérea com Sékou Mara, que tentou uma inesperada bicicleta e acabou acertando em cheio o defensor do Chelsea.



O jogo foi paralisado por cerca de dez minutos. E Azpilicueta deixou o campo com uma proteção no pescoço e uma máscara de oxigênio, o que surpreendeu os torcedores. O clube londrino não chegou a atualizar a situação do jogador no sábado.



No domingo, o próprio jogador se manifestou nas redes sociais. O atleta de 33 anos agradeceu pelas mensagens de apoio e ao corpo médico do hospital. "Agora é hora de recuperação e vejo vocês logo no gramado!", declarou o atleta espanhol, indicando que estava deixando o hospital. A alta, contudo, só veio nesta terça



Azpilicueta compareceu ao treino desta manhã, mas apenas observou o trabalho realizado pelos companheiros de time. "O departamento médico do clube está monitorando de perto as condições de saúde de Cesar, seguindo os protocolos de concussão para garantir a segurança do jogador", informou o Chelsea.