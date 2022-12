Azul abre novas bases áreas em zonas turísticas da Bahia

Uma cerimônia realizada, na quarta-feira (14), na Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), em Salvador, com a participação da Azul Linhas Aéreas, marcou a inauguração de três novas bases da companhia, em destinos do interior baiano. A ampliação da atuação da empresa na Bahia é resultado da parceria com o Governo do Estado, por meio da Setur-BA.



Nesta quinta-feira (15), a Azul inicia o voo de Recife para Paulo Afonso, município da zona turística Lagos e Cânions do São Francisco, três vezes por semana ( terça-feira, quinta e domingo). A saída da capital pernambucana será às 12h50 e o pouso na cidade baiana às 14h15, com retorno às 14h55.



Ainda na quinta-feira (15), começa a rota de Confins ( MG) para Lençóis, porta de entrada da Chapada Diamantina, que estará disponível três dias da semana ( terça, quinta e sábado). A decolagem da cidade mineira será às 13h, com pouso em solo baiano às 15h25 e retorno às 16h05.



Na sexta-feira (16), a Azul inicia a linha de Recife para Feira de Santana, a maior cidade da zona turística Caminhos do Sertão. Serão cinco voos semanais (segundas, quartas, sextas, sábados e domingos), com saída da capital pernambucana às 12h15 e chegada em território feirense às 14h15. O retorno para Pernambuco será às 14h55.



Os voos serão feitos na aeronave ATR-72, de 70 lugares. Nos desembarques, em Paulo Afonso, Lençóis e Feira de Santana, os primeiros passageiros terão receptivo da Setur-BA.



"Mineiros e pernambucanos ganharam mais opções para fazer turismo e realizar negócios na Bahia, que vai ganhar impulso em sua economia. Em Confins e Recife, onde a Azul tem hubs, estará disponível também um leque enorme de conexões nacionais", afirmou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.



"Chegamos a 10 cidades baianas atendidas pela Azul e temos a nossa agência de viagens com pacotes turísticos para destinos da Bahia, principalmente Porto Seguro, onde somos o maior operador. Temos ainda a expansão das operações em Comandatuba ",completou o diretor de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo.

A matéria foi originalmente publicada no Alô Alô Bahia.