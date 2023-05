Azul inicia remoção de aeronave que saiu da pista no aeroporto de Salvador

A empresa aérea Azul informou que já iniciou a remoção da aeronave que saiu da pista no aeroporto de Salvador na semana passada. O equipamento invadiu a área de vegetação. O início da operação de retira ocorre após vistoria do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Esse é um procedimento padrão em casos de acidente aéreo.

O Cenipa é o órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades de investigação de acidentes aeronáuticos da aviação civil e da Força Aérea Brasileira. As investigações são embasadas no Anexo 13 à Convenção Internacional de Aviação Civil da ICAO – International Civil Aviation Organization, órgão de referência mundial, que normatiza as leis sobre aviação civil internacional.

No dia 10 de maio, o voo AD 4372 partiu de Viracopos, em Campinas, com destino a Salvador. Apesar do acidente, a companhia aérea informou que todos os passageiros e tripulantes desembarcaram normalmente, com segurança. Não houve feridos.

Não há, até o momento, prazo para a conclusão da retirada do equipamento do local.