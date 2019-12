BA: seis homens são presos em aeroporto com malas de dinheiro roubado

A Polícia Federal (PF) prendeu seis homens neste domingo (1º) no Aeroporto Internacional de Porto Seguro na Bahia. A PF informou que fez as prisões com o apoio da Polícia Militar do Estado da Bahia.

Os seis homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos tentando embarcar em voos com destino a São Paulo carregando, consigo, malas contendo grande quantidade de dinheiro em espécie.

Os detidos são suspeitos de participação no furto à agência do Banco do Brasil de Teixeira de Freitas, ocorrido na última sexta-feira (29).

A PF não informou o valor que foi apreendido.