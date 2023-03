Ba-Vi: Bahia e Vitória tentam reabilitação no segundo clássico do ano

A história do clássico Ba-Vi ganhará mais uma página neste domingo (5). Pela segunda vez em 2023, Bahia e Vitória estarão frente a frente. Dessa vez, a partida na Fonte Nova será válida pela Copa do Nordeste e pode representar o último embate entre tricolores e rubro-negros na temporada. Além da rivalidade comum entre os dois times, o confronto vale muito. Quem perder pode praticamente dar adeus às chances de classificação no Nordestão. A bola rola às 16h.

Os clubes chegam ao duelo em situações parecidas na classificação, mas no geral os momentos são distintos. O tricolor venceu só um dos cinco jogos que fez na Copa do Nordeste e está na lanterna do Grupo B, com quatro pontos, a três da zona de classificação. Por isso, um triunfo sobre o rival mantém o Esquadrão vivo na disputa por uma vaga.

Assim como no primeiro Ba-Vi, pelo Baianão, vencido pelo Bahia por 1x0, somente os tricolores terão acesso à Fonte Nova, já que a partida ocorrerá com torcida única. É essa vantagem das arquibancadas que o time azul, vermelho e branco quer usar para conquistar outra vitória.

Por causa da sequência de derrotas e goleadas que a equipe acumulou, o time foi alvo de protestos e viu a expectativa do torcedor cair em relação ao primeiro clássico do ano. Mesmo assim, cerca de 40 mil ingressos estão garantidos para o Ba-Vi, devido ao alto número de sócios.

“Acho que a gente tem que entrar ligado no jogo, jogo difícil, ver o que o mister [treinador] vai passar e fazer o nosso melhor dentro de campo. É um clássico, jogo muito difícil, é uma história diferente, clássico é um jogo diferente. Então, independente do momento que eles vivem, a gente tem que focar no nosso, dar nosso melhor”, diz o volante Rezende.

Do outro lado, o Vitória vive uma das fases mais turbulentas da sua história. Eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil, o Leão tem no Nordestão a única chance de salvar o primeiro trimestre. Porém, a tarefa será difícil.

O rubro-negro inicia a rodada na vice-lanterna do Grupo A, com apenas dois pontos. O time ainda não venceu no torneio, após três derrotas e dois empates. Substituto de João Burse, o técnico Léo Condé não conseguiu engrenar e também busca o primeiro triunfo no comando da equipe. Uma derrota para o Bahia pode eliminar o Leão com duas rodadas de antecedência.

Para piorar, fora de campo o clima também é pesado. O presidente Fábio Mota está inclinado a renunciar ao cargo após ter sido ameaçado de morte, e uma reunião extraordinária convocada pelo Conselho Deliberativo para segunda-feira vai discutir o futuro do clube - que também está sem diretor de futebol, já que Edgard Montemor foi demitido após a queda na Copa do Brasil. É neste cenário que os jogadores precisam dar uma resposta ao torcedor.