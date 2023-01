Ba-Vi: Bahia inicia venda de ingressos para primeiro clássico de 2023

O Bahia iniciou, nesta quarta-feira (25), a venda de ingressos para o primeiro Ba-Vi do ano. O clássico contra o Vitória terá mando de campo tricolor e será disputado com torcida única. Portanto, apenas torcedores do Esquadrão terão acesso à Arena Fonte Nova. O jogo está marcado para o próximo domingo (29), às 16h, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.

Nesta quarta-feira, a comercialização das entradas é exclusiva para sócios do tricolor, e feita pela internet. O público geral poderá comprar os ingressos a partir desta quinta-feira (26), na bilheteria da própria Fonte Nova, em outros três pontos físicos e/ou pela internet. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 160.

Valores dos ingressos para Ba-Vi deste domingo, pelo Baianão

(Foto: EC Bahia/Divulgação)

Por determinação do Ministério Público, o clássico não terá torcida visitante. O Bahia irá comercializar as entradas do setor pelo mesmo valor da Cadeira.

Há gratuidade para crianças de até 11 anos. A exceção fica por conta dos camarotes e do Lounge Premium, que têm idade limite de 6 anos. Quem tem de 7 a 12 paga R$ 50, com ingressos vendidos só na Arena.

Programação dos pontos de venda:

Quarta-feira (25)

Internet – A partir das 14h (exclusivo para sócios)

Quinta-feira (26)

Internet – A partir das 10h (público geral)

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Sexta-feira (27)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Sábado (28)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 18h

Domingo (29)

Internet – Até 16h

Fonte Nova – A partir das 10h (começando pela Bilheteria Sul/Dique)

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 12h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 12h