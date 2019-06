Ba-Vi do Campeonato Brasileiro de Aspirantes terá torcida única

Apenas tricolores poderão estar presentes no primeiro Ba-Vi do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Por determinação do Ministério Público da Bahia, o clássico terá torcida única. A bola rola nessa quinta-feira (6), às 20h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana e é válido pela terceira rodada da competição. O ingresso é 1kg de alimento.

Mandante do jogo, o Bahia lidera o Grupo A, com seis pontos, após vencer os dois primeiros jogos do torneio, contra Internacional (3x0) e Ceará (2x1). Já o Vitória é o 6º colocado do Grupo B. A equipe rubro-negra soma dois pontos após empates com Corinthians e Avaí, ambos por 1x1.