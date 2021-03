Ba-Vi do Nordestão vai abrir escrita dos clássicos da nova década

Já faz mais de um ano que tricolores e rubro-negros não vivem as emoções de um Ba-Vi. E para matar a saudade, os torcedores terão dois de vez nesse começo de temporada. O primeiro clássico de 2021 é válido pela Copa do Nordeste e será disputado no sábado (13), às 16h, no Barradão. quatro dias depois, na quarta-feira (17), às 18h, Bahia e Vitória voltam a se enfrentar, só que pelo Campeonato Baiano e em Pituaçu.

Os primeiros lances, resenhas e possivelmente gols da história do clássico na nova década serão escritos. Oportunidade para o Vitória virar o jogo, já que leva a pior no retrospecto recente. O rubro-negro venceu apenas um dos últimos 10 Ba-Vis disputados. Em 8 de fevereiro do ano passado, o Leão bateu o rival por 2x0, com gols de Thiago Carleto e Vico, na Fonte Nova, em jogo da fase classificatória da Copa do Nordeste.

Três clássicos terminaram empatados. Poderiam ser quatro, mas um não chegou a ser concluído, o do dia 18 de fevereiro de 2018, quando o Vitória teve cinco jogadores expulsos e o árbitro precisou encerrar a partida aos 34 minutos do 2º tempo, quando o placar marcava 1x1. Pela regra, a partida não pode continuar se um time tiver menos de sete jogadores em campo e, nesse caso, o triunfo é concedido ao adversário. O Bahia foi oficialmente declarado vencedor por 3x0.

O tricolor venceu outros cinco duelos, totalizando seis dos últimos dez. O placar mais expressivo foi a goleada por 4x1 aplicada no primeiro turno do Brasileirão de 2018, ano que em as duas equipes disputavam a Série A. Zé Rafael, Vinícius, Tiago e Gilberto balançaram a rede. Lucas marcou o gol de honra do Vitória. E a rede só não foi estufada uma vez, no único duelo do Campeonato Baiano de 2019.

Os 10 últimos Ba-Vis:

Vitória 1x2 Bahia - Campeonato Baiano - 01/03/2020

Bahia 0x2 Vitória - Copa do Nordeste - 08/02/2020

Bahia 0x0 Vitória - Campeonato Baiano - 10/03/2019

Bahia 1x1 Vitória - Copa do Nordeste - 03/02/2019

Vitória 2x2 Bahia - Brasileirão - 11/11/2018

Bahia 4x1 Vitória - Brasileirão - 22/07/2018

Vitória 0x1 Bahia - Campeonato Baiano - 08/04/2018

Bahia 2x1 Vtória - Campeonato Baiano - 01/04/2018

Vitória 0x3 Bahia (interrompido por WO) - Campeonato Baiano - 18/02/2018

Bahia 2x1 Vitória - Brasileirão - 22/10/2017