Ba-Vi marca segunda rodada da Copa Baiana de Aspirantes

Tem Ba-Vi em Salvador nesta segunda-feira (14). O clássico é válido pela segunda rodada da Copa Baiana de Aspirantes e acontece a partir das 20h, em Pituaçu. Mandante, o Bahia terá o apoio de sua torcida. Por recomendação do Ministério Público, o jogo acontecerá com torcida única. O ingresso é 1kg de alimento.

O torneio amistoso começou a ser disputado no último dia 5 e reúne seis times. Além de Bahia e Vitória, também estão participando Olímpia, Jacuipense, Fluminense de Feira e Bahia de Feira. As agremiações estão sendo representadas por suas equipes sub-23 e podem utilizar até seis atletas acima da idade limite.

Os clubes vão se enfrentar em jogos apenas de ida na primeira fase. Os quatro times com melhor campanha avançam às semifinais, que serão disputadas em partida única. A equipe que tiver melhor campanha será a mandante do confronto. O mesmo acontecerá na final. O campeão será conhecido no dia 9 de novembro.

Bahia e Vitória buscam nesta segunda-feira o primeiro triunfo no campeonato. Na rodada de estreia, o rubro-negro empatou sem gols com a Jacuipense, no Barradão. Já o tricolor perdeu para o Fluminense de Feira por 2x1, no Joia da Princesa.