Ba-Vi no Barradão coloca uma série de tabus à prova

Quanto vale um Ba-Vi? O que acontecerá neste domingo (1) à primeira vista pode não valer muito. Ora, são duas equipes de aspirantes disputando o Campeonato Baiano, não é mesmo? Não.

Primeiro porque é clássico, o que dispensa apresentação. Segundo porque a partida que acontecerá no Barradão, a partir das 16h, coloca muita coisa em xeque para Bahia e Vitória, que dividem a liderança do estadual com 11 pontos, tendo o tricolor a dianteira apenas no saldo de gols. Ou seja, automaticamente, o Ba-Vi já vale a liderança isolada da competição.

Mais do que isso, chegar aos 14 pontos faltando apenas três rodadas significa encaminhar a classificação para as semifinais do torneio porque a Juazeirense, quinta colocada, tem sete pontos e faz um confronto direto no Joia da Princesa com o Fluminense de Feira, que está em terceiro lugar, com nove.

O fato de serem equipes B acrescenta um fator novo: em campo, a garotada quer aparecer para os técnicos dos times principais - Roger Machado no Bahia e Geninho no Vitória – e sabe que chamariz maior não há. Nomes como Maykon Douglas, Nickson, Levi e Eron do lado rubro-negro e Mayk, Ramon, Gustavo e Saldanha do lado tricolor buscam um lugar ao sol, e boas atuações no estadual são preponderantes para isso.

Segundo Ba-Vi do ano acontece no Barradão com torcida única do Vitória (Foto: Vitor Villar/CORREIO)

O segundo Ba-Vi do ano também terá tabus a serem defendidos por um lado e quebrados por outro. Afinal de contas, mesmo com aspirantes em campo, a partida, oficialmente, é da categoria profissional.

O primeiro tabu é defendido pelo Vitória, que inverteu a estatística a seu favor ao derrotar o Bahia no primeiro clássico do ano, por 2x0, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. Com isso, o Leão passou de 12 jogos sem vencer o maior rival para quatro sem perder. A última vez foi no dia 22 de julho de 2018, com goleada tricolor por 4x1, na Fonte Nova, pela Série A. Depois, foram três empates e o já citado triunfo com gols de Carleto e Vico.

“É uma final antecipada. Estamos empatados com eles em pontos, jogando em casa, com o apoio de nossa torcida. Temos que buscar os três pontos de qualquer jeito”, aponta o centroavante Eron, autor de três gols no Baianão.

Eron e companhia têm um desafio pela frente. O Bahia não perde no Barradão há cinco jogos, com três empates e dois triunfos. Venceu as duas partidas no estadual de 2018 – uma por W.O. após o rival ter cinco jogadores expulsos (o placar oficial fica 3x0) e outra na final por 1x0.

"Independentemente se é Nordeste, Baiano, equipe principal ou de transição, a gente está defendendo as cores do Bahia e vai procurar dar alegria ao torcedor. Em se tratando de Ba-Vi, a gente procura, sim, vingar (a derrota no clássico anterior), mas vamos trabalhar firme para que consiga", comenta Edson, volante titular do tricolor.



Assim como aconteceu na Fonte Nova, o Ba-Vi terá torcida única por causa de uma recomendação feita pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Se na primeira partida apenas a torcida do Bahia pôde acessar o estádio, desta vez a exclusividade é dos torcedores do Leão.

Prováveis escalações:



Vitória: João Pedro, Welisson, Carlos, Nuno e Gabriel Gomes; Gabriel Bispo, Figueiredo e Nickson; Levi, Caíque Souza e Eron. Técnico: Agnaldo Liz.

Bahia: Fernando, Willean Lepo, Ignácio, Anderson e Mayk; Edson, Ramon (Yuri) e Arthur Rezende; Gustavo, Alesson e Saldanha. Técnico: Dado Cavalcanti.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho