Babá das filhas de Virgínia defende influencer após polêmicas

A polêmica envolvendo Virginia Fonseca e o jornalista Evaristo Costa tomou conta das redes sociais nesta quarta-feira (5). O comunicador deu sua opinião após um vídeo circular mostrando que a filha mais velha da influenciadora, Maria Alice, não queria ficar no colo da mãe após a vacina, e sim, da babá.

Nesta quinta-feira (6), a cuidadora das crianças, Carina Costa, resolveu se pronunciar sobre o assunto e defendeu a patroa, alegando que as meninas estão sempre com a mãe, desmentindo o vídeo que circulou na web.

Ela iniciou falando que ficou chateada com o comentário do jornalista, porque a criança teria ficado mais desesperada para sair do colo da mãe, já que ela estava em pé após a vacina.

Carina ainda frisou que o comunicador não mora com a família e não sabe como funciona o dia a dia da influenciadora.

"Ele [Evaristo] não está aqui no dia a dia vendo a Mali gritar mamãe, pegar a mão da mãe e a levar no carro para ela dar uma voltinha. Correr pro colo da mamãe quando sabe que vamos subir para dormir, nem sentar no colo da mamãe quando ela está tomando café da manhã, entre outras coisas", escreveu.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)