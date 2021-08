Babá pula do terceiro andar de prédio no Imbuí e acusa patroa de cárcere privado

Uma babá pulou do terceiro andar de um prédio residencial no bairro do Imbuí, na manhã desta quarta-feira (25). O caso aconteceu por volta das 6h30, na Rua Novo Imbuí.

A mulher caiu dentro de um apartamento localizado no primeiro andar e foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado. Ela chegou à unidade consciente e prestou um depoimento preliminar no posto policial do local, onde foi registrada a ocorrência.

Segundo informações da polícia, em depoimento a funcionária informou que trabalhava como babá há apenas oito dias na casa de uma moradora do Edifício Residencial Absolutto. Ela tinha decidido abandonar o emprego e declarou ter sofrido agressões.

A babá, que permanece internada e não teve detalhes do seu estado de saúde divulgado, relatou ainda que foi trancada em um cômodo da casa e teve o seu celular confiscado pela patroa, ficando incomunicável. Aflita por estar presa e sem conseguir sair, ela afirmou que decidiu pular do prédio para tentar se libertar.

Um morador do mesmo prédio, que preferiu não se identificar, informou que a dona do apartamento onde o fato ocorreu tem três filhos. Segundo ele, a babá teria sigo agressiva com uma das crianças e, quando foi flagrada, se escondeu em um dos cômodos e acabou se jogando para fugir da patroa. A versão não é confirmada pela polícia, que ainda está investigando o caso, sob responsabilidade da 9ª delegacia (Boca do Rio).

A polícia informou que não fornecerá mais detalhes do caso para não prejudicar as investigações.