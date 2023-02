Babel no Pelô: a paixão de uma suíça, uma libanesa e uma dominicana pelo Olodum

Em agosto de 1991, o Olodum - quando ainda nem sonhava em gravar com Michael Jackson - estava longe de ter fama internacional e fez uma participação num show histórico de Paul Simon no Central Park, em Nova Iorque. Um ano antes, o grupo de percussão havia participado da gravação da música The Obvious Child, do álbum The Rhythm of the Saints.

Na época, chegou-se a estimar a presença de 600 mil pessoas. Depois, a contagem foi revista por autoridades da cidade e chegou-se à conclusão que a área de 3,41 quilômetros quadrados não poderia receber tanta gente. Determinaram então que cerca de 48 mil pessoas estiveram presentes. Ainda assim, era o suficiente para lotar e representar uma multidão naquela área.

Convenhamos que não deve ser lá muito fácil encontrar, 32 anos depois, no meio do Carnaval de Salvador, por acaso, um baiano que tenha estado presente naquele show. Agora, imagine a chance de encontrar, no meio da festa de Salvador, uma libanesa que, já em 1991, se definia como uma “groupie” do Olodum! Em tempo: groupies são mulheres muito fãs de um artista ou grupo, que fazem questão de seguir seu ídolo onde quer que ele esteja.

Do Líbano pra Bahia

Nicole Samaha, profissional da área de hotelaria, estava na sexta-feira de plantão em frente à Casa do Olodum, no Pelourinho, esperando a banda sair. “Saí no Olodum pela primeira vez no Carnaval de 1989. Estava com uma amiga no bloco de Luiz Caldas, que é muito bom. Mas quando vimos o Olodum passar, mudamos de ideia e não resistimos: passamos o Carnaval todo no Olodum”, lembra Nicole, que jamais tinha ouvido o som da banda, mas, logo nas primeiras batidas, se emocionou. Quando voltou para sua casa, em Los Angeles, chorou de saudades do Carnaval. E, principalmente, do Olodum.

Daí em diante, assistiu a diversos shows em território americano, já que ela vivia nos EUA na época. Como uma boa groupie, viu os baianos também em Los Angeles e San Diego, além de Nova Iorque. E mais: hospedou membros do grupo em sua casa, incluindo aí Neguinho do Samba, um dos fundadores do Olodum e considerado o pai do samba-reggae, ritmo musical que é a alma da banda.

“Neguinho do Samba e alguns diretores do grupo não tinham dinheiro para pagar hospedagem em Los Angeles. Como meu pai vivia lá, eles ficaram em nossa casa”, lembra a libanesa. O músico, segundo ela, montou uma oficina de percussão e deu aulas a colegas americanos que atuavam na indústria do cinema.

A libanesa Nicole (de branco) e a dominicana Jennifer (de óculos na cabeça) (foto: Roberto Midlej/CORREIO)

“Conheci o Olodum numa época em que eles ainda não eram grandes. Acho muito bonito ver esse crescimento deles”, diz emocionada a turista que já conhece mais de 30 países. “Mas em Salvador, me sinto em casa. Costumo dizer que nasci no Líbano, moro no México e minha alma é de Salvador”.

Berimbau ou percussão?

Ao lado de Nicole, estava a programadora suíça Ilona Weber, 35 anos. “No primeiro ‘tum tum tum’ que ouvi já me arrepiei e arrepio só de pensar”, diz, apontado para os pêlos do braço, realmente arrepiados, mesmo que a banda não esteja ainda tocando.

Na Suíça, há nove anos, Ilona tem aulas de capoeira com brasileiros e foi através deles que conheceu o Olodum. Com os capoeiristas, também aprendeu a falar um português bastante fluente, embora jamais tenha tomado aulas do idioma. Ela garante que toca berimbau muito bem, mas nunca se arriscou na percussão.

Mas qual dos dois sons prefere, percussão ou berimbau? “Ah, por favor, não me faça escolher...”, implora ao repórter, com um olhar comovente. Mas, depois de mudar de assunto, ela mesma, voluntariamente, resolve escolher: “Ah, acho que é a percussão sim!”, diz a turista que vai passar cerca de três meses em Salvador. “Amo o batuque do Olodum, meu coração bate no ritmo deles”, revela, que volta à capital baiana depois de sete anos.

E a saída da banda no Pelourinho era uma Torre de Babel: além da libanesa e da suíça, que estavam uma bem perto da outra, havia uma outra turista, vinda da República Dominicana, a escritora Jennifer Boone, 35 anos, vinda da República Dominicana.

Conheceu o Olodum de uma maneira mais convencional que Nicole, quando o grupo já deixava de ser marginal e caminhava para o mainstream. “Conheci por causa da canção que gravou com Michael Jackson”, diz ela, se referindo a They Don’t Care About Us, cujo clipe foi gravado parcialmente no Pelourinho.

A dominicana cresceu em Nova Iorque e foi lá que conheceu a canção de MJ com o Olodum. Também se encantou com as batidas da banda baiana: “Em meu país, não conheço nada como o som deles. Tem o merengue, mas não é grandioso como esses tambores!”.

