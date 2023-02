Babi, mulher de Arlindo Cruz, já perdoou traição e filho fora do casamento

Alvo de ataques desde que assumiu o relacionamento Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz há mais de 30 anos, já perdoou uma traição do marido e até mesmo um filho fora do casamento. Kauan Felipe, filho do sambista, tem 30 anos.

Kauan sempre teve um bom relacionamento com a empresária e os outros irmãos, e já participou até do desfile da Império Serrano, que fez homenagem a Arlindo Cruz.

A traição do artista virou assunto depois que Babi assumiu o namoro com André Caetano, a quem conheceu nas eleições do ano passado, enquanto concorria para ser deputada estadual do Rio.

Além de Kauan, Arlindo teve dois filhos, dessa vez com Babi: o cantor Arlindinho, de 31 anos, e a influenciadora Flora Cruz, de 20. De acordo com o Jornal Extra, os dois teriam cortado relações com a mãe e deixado de segui-la nas redes sociais, após o anúncio do novo relacionamento.

No ano passado, Babi disse em entrevista ao canal Sambarazzo que não tem mais esperanças de reversão do quadro de Arlindo, que vive com sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC), sofrido em 2017.

“Não tenho absolutamente nenhuma expectativa de reversão. Já tive. É muito duro dizer isso. Mas não tenho. Acabou. Agora, é outra história, é outro papo, é outra realidade. É dar qualidade de vida para ele, cuidar dele, e é isso”

Em meio a divisões na família Cruz e ataques à Babi na web, internautas saíram em defesa da empresária. “Como a mulher é julgada pela sociedade”, disse a jornalista Driele Veiga em um vídeo. “Como o homem que faz a a mesma coisa é naturalizado, já a mulher é julgada, condenada. A sociedade machista aponta o dedo apenas para as mulheres”, continuou.

Críticas

Apesar de muito criticada por assumir o relacionamento, há quem defenda Babi. A jornalista Driele Veiga comentou: “Como a mulher é julgada pela sociedade”.

“Como o homem que faz a a mesma coisa é naturalizado, já a mulher é julgada, condenada. A sociedade machista aponta o dedo apenas para as mulheres”, continuou.

“Babi está junto com Arlindo Cruz há 35 anos. Vamos combinar que Arlindo Cruz,no auge da carreira dele não foi um homem fiel. Ele teve um filho fora do casamento, e Babi estava casada com ele. E ela nunca o deixou, nem mesmo agora depois da doença. E eu não vi metade desse reboliço na época que Arlindo traiu Babi”, defendeu a jornalista.

“Curioso o julgamento que a mulher do Arlindo Cruz está enfrentando. Ela perdoou traição, inclusive um filho fora do casamento. Ela nunca abandonou o cara e segue cuidando dele anos após doença, mas para muitos ‘que absurdo ela se sentir no direito de seguir a vida e ser feliz'”, concordou uma pessoa.