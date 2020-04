Babu pede ajuda aos telespectadores do Recôncavo Baiano para permanecer no BBB 20

Após vencer mais um paredão do reality show Big Brother Brasil 20 e, em seguida, já ser colocado na berlinda novamente, o ator e cantor Babu Santana pediu, no Raio-X de segunda-feira (6), o apoio dos baianos para permanecer na casa mais vigiada do Brasil. Agora ele enfrenta Marcela e Flayslane no paredão que irá eliminar um dos brothers nesta terça-feira (7).

Durante o vídeo de um minuto que os participantes fazem todos os dias, o carioca começou falando sobre estar emparedado mais uma vez e comentou sobre a prova do líder vencida por Thelma na noite desse domingo (5). Em seguida, Babu pediu para que os fãs do programa os deixasse continuar no reality.

"Eu dependo de vocês gente, por favor. Favela, Recôncavo baiano, Recife, Brasil, preciso de vocês. Muito obrigado por tudo e peço mais uma vez para vocês: deixa o pai ficar", disse.

Só posso concluir que minha sorte são vocês. Te amo Babu. ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/K2OMSTgtVV — Portal ⛵???? (@PortalPribu) April 6, 2020 Vale lembrar que Babu passou um tempo em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, para gravar o filme Café com Canela (2018). Nas gravações, o ator revelou que pôde reencontrar suas origens. No filme, Babu Santana interpreta um médico gay

(Foto: Divulgação) Leia mais: Café com Canela, produção baiana, mostra o afeto nas relações humanas Assista um trecho da atuação de Babu no filme e, em seguida, veja o trailer da obra. Se tem uma coisa que deixa um ator exposto é um monólogo sem cortes... Só a atuação segura.

O Babu teve poucas chances de explorar personagens que fugissem de um determinado esteriótipo. O filme Café com Canela traz uma cena de 2 min que deixa ele solto pra fazer o que gosta pic.twitter.com/LGPbxiIu5c — Nação (@NacaoEm5minutos) April 3, 2020

Prova do líder e formação de paredão

Na prova do líder realizada pós paredão que eliminou Gabi com 59,61% dos votos, contra 36,28% em Thelma e 4,11% em Babu, os participantes precisaram arremessar dois bonecos de sapos em vitórias-régias cenográficas. Dependendo de onde os sapos caíssem, ganhavam mais pontos. Thelma foi quem fez mais pontos, 80, e tornou-se líder.

Na sequência, já foi feita a votação de um novo paredão e Thelma escolheu Flayslane. Além da líder, os participantes se dividiram em dois grupos com quatro pessoas em cada. Os membros de um grupo só poderiam votar no outro. Marcela e Babu acabaram sendo os mais votados e também estão no Paredão.

Leia as últimas notícias sobre o Big Brother Brasil 20