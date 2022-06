Baby do Brasil e Pepeu Gomes fazem show em Salvador no dia 23 de julho

A turnê 140 graus, que comemora os 70 anos de Baby do Brasil e Pepeu Gomes, vai chegar a Salvador no dia 23 de julho, um sábado, na Concha Acústica do TCA.

O show está marcado para começar a partir das 19h. Os ingressos começam a ser vendidos na segunda (6), na bilheria do TCA e pelo site do Sympla. Eles vão custar a partir de R$ 60.

No show, a dupla apresentará grandes sucessos que marcaram a carreira dos dois, como “Mil e uma Noites de Amor”, “Brasileirinho”, “Eu também quero beijar”, “Menino do Rio”, “Deusa do amor”, “Sem pecado e sem juízo”, “Acabou chorare”, “Um raio laser”, “A menina dança”, “Tudo azul”, entre outros hits dessa parceria de sucesso. Haverá espaço ainda para homenagens a João Gilberto, Moraes Moreira e Tom Zé, além de temas de novelas.

SERVIÇO

Baby do Brasil e Pepeu Gomes – Turnê 140 graus

Quando: 23 de julho às 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Valores: R$60,00 (meia) e R$120,00 (inteira) – PLATEIA

R$100,00 (meia) e R$200,00 (inteira) – CAMAROTE

Vendas: Site do SYMPLA e bilheteria do TCA

Censura: 14 anos

Realização: Allcance Produções