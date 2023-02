'Back in Bahia - a Festa' aquece para o Carnaval nesta sexta-feira, no Rio Vermelho

A “Back in Bahia - a Festa” garante ao público um aquecimento para o Carnaval, nesta sexta-feira (10), a partir das 23h, no Z1, no bairro do Rio Vermelho.

Tradicional no calendário noturno de Salvador, com edições mensais desde a sua estreia, em 2015, a festa promove agora a sua primeira edição desde a parada pela pandemia, celebrando o repertório baiano de todos os ritmos, com foco, desta vez, nos clássicos do Carnaval de Salvador.

DJ Joana (Foto: @euvinysoares)

Promovida pelo DJ Ian Fraguas, que é residente da festa, a "BiB" tem como convidada a DJ Joana. Os ingressos estão no terceiro lote e custam R$35, à venda no Sympla. Além das músicas que marcaram a história da folia em Salvador, a dupla de DJs promete, nos sets, levar para o público as canções lançadas pelos artistas para o Carnaval de 2023.

SERVIÇO

Back in Bahia - A Festa

10 de fevereiro, 23h

Z1 (Rio Vermelho)Ingressos: R$35, à venda no Sympla.

Link: https://www.sympla.com.br/evento/back-in-bahia-a-volta/1869641?fbclid=PAAabEVCQZFCVWDH7Hx0Sfx9lPsEl_2c_vL2j0e9_JFVn4zTf6VP8qrtW0K9c