Back to 2000's

Os videosclipes ditavam moda. Estrelas pop como Britney Spears , Christina Aguilera, Paris Hilton, Mariah Carey e Beyoncé (ainda no Destiny's Child) tinham seus looks desejados por uma legião de fãs no mundo inteiro. Quem viveu o início da década dos 2000 sabe do que estamos falando. Ou se você fizer uma busca no Google pela moda daquele período, vai encontrar imagens dessas figuras icônicas usando jeans de cinturas baixissímas, micro saias, tops de amarrar ou de malhas metálicas e muitas correntes em volta da cintura.

Assim eram as tendências dos 2000, que a moda de 2021 decidiu revisitar. Os umbigos sempre à mostra, comprimentos muito curtos e a sensualidade em alta voltagem. Grandes marcas internacionais como Prada e Miu Miu (só para citar duas) já se renderam a esse comeback em seus desfiles mais recentes. Se Ben Affleck e Jennifer Lopez voltaram (casal icônico dos 2000, para quem não pegou a referência), por que a cintura baixa não pode?

Decidimos brincar com essas referências em nosso editorial, estrelado pela tatuadora baiana Malfeitona (@malfeitona), cujo estilo pessoal tem tudo a ver com os 2000. Vai embarcar nessa viagem ao passado não tão distante?

Brilho, cintura baixa, correntes da cintura e salto de acrílico marcaram a moda dos anos 2000 (Gabriel Cerqueira)

Exibida

A cintura baixa é a grande influência da moda 2000 e, por isso, vai aparecer em todos os nossos looks, assim como a barriguinha de fora. Apostamos aqui na versão saia jeans mais blusa de estampa de grid sobreposto por top de correntes e body chain na cintura. A bolsa baguete e os saltos de bloco transparente são outros elementos antológicos dos anos 00.

A preferida

Quem viveu as baladas de 21 anos atrás sabe que o top de malha metálica era a peça desejo. Trouxemos um autêntico da Zoop combinado com calça skinny low-riding e camisa jeans. A bag baguete e a boina (peça super 2000, que o diga a Britney Spears) arrematam o look baladeiro.

Micro

Essa produção foi inspirada literalmente em um visual da Christina Aguilera. Top feito com dois lenços amarrados (poderia ser com print de bandana também) e sainha xadrez micro, fazendo jus à época. A correntinha em volta da barriga é o detalhe de ouro e as meninas do Destiny 's Child aprovariam.





Fotos Gabriel Cerqueira (@cerqueirafoto) e Thiers Ferreira (@thiersferreirap) Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral) Modelo: Malfeitona (@malfeitona) Beleza: Janaína Abdon (@janainaabdon) Os looks são da Renner (@lojasrenner), Brechó da Betty (@brechodabetty), Sarastro (@brechosarastro) e acessórios Elielton Araújo (@elieltonarauj)