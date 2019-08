Os Backstreet Boys farão três shows no Brasil em 2020 para fechar a turnê The DNA World Tour na América Latina. As apresentações acontecem emUberlândia, Rio de Janeiro e São Paulo nos dias 11, 13 e 15 de março de 2020.



Após passarem por Europa e América do Norte, os cinco integrantes do grupo farão shows em seis países da América Latina: México, Costa Rica, Colômbia, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil.

A pré-venda será nos dias 2 e 3 de setembro. As vendas gerais abrem dia 4, pelo site da Ingresso Rápido e nas bilheterias oficiais dos shows.

Febre nos anos 1990, a boyband voltou ao topo das paradas no começo deste ano. O disco DNA, lançado no fim de janeiro, alcançou o primeiro lugar da Billboard no Canadá, Suíça e Japão. O grupo também recebeu indicação ao Grammy 2019 na categoria Melhor Dupla/Grupo Pop com o single Don't Go Breaking My Heart.



Uberlândia - MG

Onde: Arena Sabiazinho - Av. Anselmo Alves dos Santos, 3415 - Tibery

Quando: 11 de março de 2020

Bilheteria: Centro Shopping Uberlândia



Rio de Janeiro - RJ

Onde: Jeunesse Arena - Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401- Barra da Tijuca

Quando: 13 de março de 2020

Bilheteria: Jeunesse Arena



São Paulo - SP

Onde: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca

Quando: 15 de março de 2020

Bilheteria: Allianz Parque