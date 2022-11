Baco Exu do Blues anuncia sua primeira turnê na Europa

O talento de Baco Exu do Blues vai atravessar o oceano pela primeira vez. O cantor acaba de anunciar a Eurotour do seu álbum “Quantas vezes você já foi amado?”. Os shows acontecem em Portugal, Inglaterra, Holanda, Espanha, Alemanha e Irlanda.



“Minha vontade sempre foi que minha música chegasse em todos os cantos do mundo, e esta etapa das primeiras apresentações na Europa serão de extrema importância para o caminho que quero trilhar”, disse o artista.

Na turnê brasileira, Baco vem impactando as plateias de várias praças e dos mais importantes festivais do país. “Quantas Vezes Você Já Foi Amado?” foi nomeado ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. O disco conta com participações de Gal Costa, Vinícius de Moraes (em Samples), Gloria Groove e Muse Maya.

O artista e compositor baiano traz ainda na bagagem os discos antecessores, “Esú” e “Bluesman”, que foram o ponto de partida para conquistar o público e a crítica, colecionando uma série de prêmios nacionais e internacionais, como o Grand Prix do Festival de Cannes na categoria "Entertainment for Music".



Veja datas:



14/04 - Paris - França

15/04 - Londres - Inglaterra

16/04 - Amsterdam - Holanda

18/04 - Barcelona - Espanha

19/04 - Berlim - Alemanha

20/04 - Dublin - Irlanda

22/04 - Porto - Portugal

24/04 - Lisboa - Portugal

As informações são do portal Alô Alô Bahia.