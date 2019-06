Baco Exu do Blues desbanca Beyoncé e Jay-Z e leva prêmio em Cannes

Baco Exu do Blues acaba de superar Beyoncé e Jay-Z, um dos casais mais influentes na música internacional. O rapper baiano ganhou o Gran Prix do festival Cannes Lions, um dos mais importantes do mercado publicitário, com o curta-metragem "Bluesman".

A vitória foi na categoria Entertainment for Music (entretenimento para música). Além de Baco, o elogiado "This is America" , do rapper Childish Gambino, também levou o prêmio - marcando um triunfo duplo em 2019. Bey e Jay-Z disputavam a categoria com a megaprodução "Apeshit" , filmada no Museu do Louvre.

"A primeira coisa que pensei quando soube da notícia foi sobre a importância disso para o rap nacional. Ver o rap brasileiro chegando, disputando com o rap estrangeiro e ganhando espaço entre eles é muito impactante", comemorou Baco, em nota.

"Além disso, o fato de um filme com um discurso negro, com todo elenco negro e que retrata a fragilidade e a força negra conseguir conquistar um prêmio desse tamanho sendo rap brasileiro é muito doido", continuou.

Coincidentemente, uma das faixas do disco "Bluesman" se chama "Me desculpa Jay-Z". Nela, o baiano diz que queria ser o americano e fala que tem sonhos eróticos com Beyoncé. O próprio perfil oficial da cantora chegou a mandar, via Instagram, uma mensagem para Baco - mas ele não revelou o conteúdo.

Douglas Ratzlaff Bernardt assina a direção do curta de "Bluesman", que tem três músicas do álbum e foi produzido em parceria com a Coala.lab, AKQA, Stink e 999. O lançamento foi em novembro - e, no YouTube, o filme tem 1,5 milhão de visualizações, aproximadamente. Veja: