Baco Exu do Blues lança clipe do hit 20 Ligações

O maior hit do aclamado álbum Quantas vezes você já foi amado?, de Baco Exu do Blues, a música 20 Ligações ganhou clipe com cenas de um romance vivido entre o cantor e a atriz Thainá Duarte. Nas cenas rodadas em Salvador, muito dengo, carinho e um relacionamento dos sonhos.

Em um "semi-conto de fadas", o clipe de 20 Ligações traz à tona a história de um amor quase perfeito, mas que não deu certo. As cenas do casal refletem a sensibilidade que a música pede. "A gente tinha que captar todas as nuances do amor na forma mais profunda e do amor também na hora de se deixar, em todos os detalhes. Estou muito feliz com o resultado", comemora Baco.

Thainá foi uma das responsáveis pela atuação do rapper, que o conduziu durante as gravações. " Ela me conduziu muito bem no campo da atuação e me fez sentir confortável em cena. A gente tinha que conseguir captar todas essas nuances, do amor na forma mais profunda e do amor também na hora de se deixar, em todos os detalhes.", explica o cantor.

A ideia do trabalho é levar para o público de forma sutil e lúdica o amor entre duas pessoas negras. "Eu espero que daqui um tempo esse clipe sirva de inspiração e lugar de encontro, de viver o desejo", avalia Baco.

Já para Thainá, sua participação no clipe também foi um momento de afirmação enquanto mulher preta: "Baco me pediu suporte para conduzi-lo em cena como um personagem, por saber do meu trabalho de atriz, da mesma forma como fui conduzida através da sua música a acreditar que eu poderia ser a mulher a qual se destina amor… … Tive dificuldade de me ver nesse lugar ao lado dele… Ilustrando muito bem a reflexão título do álbum "Quantas Vezes Você Já Foi Amado?”.

Assita ao clipe de 20 Ligações: