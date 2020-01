Baco Exu do Blues se apresenta no Concha Negra deste sábado (18)

Grande destaque da música nacional, o baiano Baco Exu do Blues incrementa a vitalidade musical que passeia por toda a programação do Concha Negra. Neste sábado (18), às 18h30, o show Baco na Concha acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

Contando com abertura da artista Nara Couto e do duo paulista DKVPZ, o espetáculo ainda traz como convidados nomes do selo independente 999: os rappers Celo Dut e Young Piva e o ator e músico Vírus, além do cantor Dactes. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou pelos canais da Ingresso Rápido.

O repertório de Baco na Concha contempla músicas de Bluesman, disco lançado em 2018. Tão bem recebido quanto seu primeiro trabalho – Esú, este segundo álbum é base para o set list, com músicas já consagradas como “Me Desculpa, Jay-Z”, “Queima Minha Pele”, “Flamingos”, “Kanye West da Bahia” e “Minotauro de Borges”.

Surgem também pitadas do novo disco em produção, Bacanal, gravado em outubro e com surpresas ainda não tocadas em Salvador. Revolta, amor, dor, deprê e muita autoestima estão no discurso cantado em coro em todo o país e ressoado pelo mundo.

Para compor a noite, Baco escolhe trazer ao público novos nomes da cena, vinculados ao selo 999, criado por ele há alguns meses. Celo Dut, Young Piva e Vírus lançaram recentemente seu primeiro clipe, “Antes Eu Corria Atrás”, e fazem participação especial, assim como o cantor Dactes. Já a dupla de DJs e produtores DKVPZ, responsável por boa parte dos instrumentais dos álbuns “Bluesman” e “Bacanal”, surge antes do show principal. Também a artista Nara Couto performa em dança a movimentação, letra, ritmo, textura e toda a energia de Exu para abrir caminhos para a apresentação de Baco.

Concha Negra

Depois dos shows de ÀTTØØXXÁ, Ilê Aiyê e Sine Calmon e Morrão Fumegante, em novembro e dezembro de 2019, do Olodum e Baco Exu do Blues em janeiro, ainda virão Lazzo Matumbi (25 de janeiro), Afropop com Margareth Menezes, Afrocidade e Luedji Luna (8 de fevereiro), Panteras Negras, Banda Didá e Slam das Minas (15 de fevereiro) e Ópera dos Terreiros com o Núcleo de Ópera da Bahia (14 de março).

Concha Negra – Baco na Concha

O quê: Baco Exu do Blues convida 999: Celo Dut, Vírus e Young Piva + Dactes

Abertura: Nara Couto e DKVPZ

Quando: 18 de janeiro de 2020 (sábado), 18h30

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Vendas: Bilheteria do Teatro Castro Alves, SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou canais da Ingresso Rápido. Acesse página de vendas em http://site.ingressorapido.com.br/tca.

Classificação indicativa: Livre