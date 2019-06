Baco, Illy e Arnaldo Antunes lançam música juntos; ouça

Illy, Baco e Arnaldo Antunes lançaram nas plataformas digitais nesta quinta-feira (6) o single Devagarinho 2.0. A faixa produzida por Baco Exu do Blues é um remix com beats do DKVPZ da canção Devagarinho", presente no primeiro álbum da cantora baiana, Voo longe. "Tenho gostado de experimentar novas coisas no meu som, de flertar cada vez mais com o pop eletrônico e o bom gosto dessa turma me ajuda a fazer isso mantendo minha essência musical", revela Illy, que recentemente fez um feat de Eu e Você com Duda Beat.

"Mandei a primeira gravação para Arnaldo só com minha voz e beats. Ainda bem que ele não só curtiu o resultado como topou participar. Acrescentou um poema lindíssimo e Baco trouxe ainda mais poesia e sua assinatura. Sou sortuda de estar com dois caras tão musicais e especiais", comemora Illy.

"Foi uma ótima experiência produzir essa faixa com duas vozes tão diferentes e bonitas. Misturar minhas rimas com o poema de Arnaldo e ter a voz de Illy guiando essa história deu um resultado foda", opina Baco.