Baco lança primeira faixa de seu novo projeto audiovisual; veja

Bandele. Esse é o nome do novo projeto audiovisual do rapper Baco Exu do Blues, criado pensando no mês de novembro, marcado pelas memórias e comemorações relativas à consciência negra. A primeira faixa do projeto, batizada de "Mercado Modelo", foi publicada nesta segunda (16) e conta com uma perfomance de outro baiano, o cantor e compositor Vírus.

Produzida pelo próprio Vírus, a música é o segundo lançamento solo do artista que surge como uma das principais promessas da nova cena soteropolitana. Assista e ouça logo abaixo.

Nascido no Subúrbio Ferroviário há 20 anos, Vírus se tornou artista desde os 10, quando entrou no grupo de teatro “Herdeiros de Angola”. Lá, se apaixonou pelos palcos e seguiu seu caminho nas artes. Ele é um artista que vem quebrando padrões estéticos e comportamentais, se experimentando musicalmente em projetos autorais.

Despertando a curiosidade do público em seus clipes e apresentações carregadas de referências ancestrais, Vírus aborda na sua obra a desigualdade racial, de gênero e social. Ele também trata da espiritualidade e coloca em cheque a masculinidade tóxica.

Confira o calendário de lançamento:

16/nov Vírus - Mercado Modelo

18/nov Dactes - Não Abrir Mão De Nada

20/nov Baco Exu do Blues - Tommie Smith

23/nov Young Piva - Deus Em Pele de Farsa

25/nov Muse Maya - Sauce

27/nov Celo Dut - Ilhada