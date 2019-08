‘Bacurau’ é selecionado para a mostra principal do New York Film Festival

Premiado no Festival de Cannes e prestes a abrir o Festival de Gramado, o filme 'Bacurau' foi selecionado para o 57º New York Film Festival, que acontece em setembro. Dirigido pelos brasileiros Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, o longa-metragem que estreia dia 29 no Brasil e já tem distribuição comercial nos EUA e Canadá fará parte da Mostra ‘Main Slate’, a principal do festival.

Realizado pela Film Society of Lincoln Center, o NYFF terá como filme de abertura o aguardado 'The Irishman', de Martin Scorsese. Também fazem parte da seleção divulgada 'Parasita', de Bong Joon-Ho (Palma de Ouro no Festival de Cannes) e 'Dor e Glória', de Pedro Almodóvar. O filme anterior de Kleber Mendonça Filho, 'Aquarius', também esteve no festival americano em 2016.

Em agosto, 'Bacurau' também marcará presença na competição do 23º Festival de Cine de Lima, no Peru. Convidado para mais de 100 festivais e mostras ao redor do mundo, o filme já conquistou o prêmio do júri no Festival de Cannes e o prêmio de melhor filme na principal mostra do Festival de Cinema de Munique.

Gravado no Sertão do Seridó, divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba, Bacurau é um filme de aventura ambientado no Brasil e conta a história do povoado Bacurau, que some do mapa após o falecimento de uma de suas moradoras mais queridas. Uma série de assassinatos inexplicáveis começam a acontecer e os moradores da cidade tentam reagir.