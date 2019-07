Bacurau vence prêmio de melhor filme em Festival de Munique

A produção Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, venceu o prêmio de melhor filme no 37° Festival de Cinema de Munique (Filmfest München), na principal mostra, a CineMasters Competition. Em maio, o longa havia sido contemplado com o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, onde teve sua première mundial. No Brasil, Bacurau terá sua primeira projeção no Festival de Gramado, fora de competição, no dia 16 de agosto. A estreia nas salas brasileiras será no dia 29 de agosto.

Juliano Dornelles, codiretor e corroteirista de Bacurau e a produtora Emilie Lesclaux, foram a Munique receber o prêmio. “Uma honra poder receber esse prêmio que ja permite pensar num próximo projeto”, diz Emilie Lesclaux.

Desde a sua première mundial em Cannes, Bacurau já recebeu convites para mais de 100 festivais e mostras ao redor do mundo e já foi vendido para inúmeros territórios em cerca de, até agora, 30 países. A distribuição internacional inclui lançamentos nos Estados Unidos, Canada, Reino Unido, França, Japão, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, República Tcheca, Taiwan, em países da América Latina e Escandinávia.

Rodado no Sertão do Seridó, divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba, Bacurau é um filme de aventura ambientado no Brasil, num futuro próximo. Conta a história do povoado Bacurau, que some do mapa após o falecimento de uma de suas moradoras mais queridas, Dona Carmelita, aos 94 anos.