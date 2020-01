Bad Boys Para Sempre traz de volta a dupla Will Smith e Martin Lawrence

A mistura entre humor e ação é uma ótima receita em Hollywood e rendeu clássicos modernos inesquecíveis, como Máquina Mortífera e Um Tira da Pesada. Outro exemplar desse gênero misto é Bad Boys, que teve início em 1995, ganhou uma sequência em 2003 e agora chega à terceira parte, com Bad Boys Para Sempre.

No elenco, a mesma dupla que mostrou muita química nos dois primeiros filmes: Will Smith e Martin Lawrence, que dão vida a Mike Lowrey e Marcus Burnett. Desta vez, o personagem de Lawrence está tentando passar mais tempo com a família e se dedicar menos ao trabalho. Mas uma ameaça perigosa aparece e põe em risco a vida de Mike, que obriga o amigo a voltar à ativa, afinal os dois são praticamente irmãos.

Se a dupla de protagonistas continua firme, a direção mudou de mãos: no lugar de Michael Bay, que esteve à frente dos dois primeiros filmes, entram os cineastas belgas de origem marroquina Adil & Bilall, que costumam dirigir para a TV e pela primeira vez assumem um projeto com o potencial comercial de Bad Boys. No elenco, também estão Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam e Joe Pantoliano.

A sequência inicial dá uma ideia de que o humor e a ação permanecem: num lindo e veloz Porsche, a dupla protagonista voa pelas ruas de Miami e parece perseguir algo. Mas, depois de muita correria, não vão encontrar criminosos, como o público se acostumou. Eles vão chegar a um hospital. Isso, a tempo de ver o nascimento do neto do Marcus.

O primeiro filme da trilogia (foto) foi lançado em 1995 e o segundo, oito anos depois (Foto: Divulgação)

Jerry Bruckheimer

Mas, se Michael Bay saiu da franquia, ainda há um importante nome ligado a ela que continua muito envolvido: o produtor Jerry Bruckheimer, responsável também por outros grandes sucessos do cinema, como Armageddon (1998) e Piratas do Caribe (2003), além de séries de TV como CSI.

“O filme tem muita ação, com cenas emocionantes de risco, ótimos novos personagens e revelações surpreendentes”, diz Bruckheimer. “As pessoas adoram um bom entretenimento. Temos esses dois atores maravilhosos lado a lado com seu humor e sua originalidade. É muito emocionante para o público e para mim, poder fazer um filme como esse”, acrescenta o produtor. Will Smith também é um dos produtores do filme.

Apesar de tantos anos terem se passado desde o segundo filme, Will Smith e Martin Lawrence retornam exatamente do ponto em que o público se despediu de Lowrey e Burnett. “Eles se divertem. O Will é o cara mais simpático do mundo, e o Martin é muito divertido. Sempre que cortamos a câmera para ele, você ri”, defende Bruckheimer.

Apesar de reconhecer a excepcional química entre os protagonistas, Bruckheimer lembra que Smith e Lawrence não foram a primeira opção. Ele recorda como soube da dupla, por sugestão de um agente de atores, há mais de 25 anos: “Tínhamos uma ideia que adorávamos e precisávamos encontrar alguém para escalar. Um agente me ligou e disse: 'Você realmente deveria conhecer esse cara, Will Smith'. Na época, ele estava em Um Maluco no Pedaço. Ele veio ao meu escritório e me deparei com um cara alto, bonito, engraçado, com uma personalidade contagiante, e eu disse: 'Esse é o nosso cara. Quero muito fazer o filme com ele'. E o Martin tinha um programa de TV que estava indo muito bem”.

Confira o trailer do filme: