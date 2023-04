Bahia 50 títulos: veja o número de troféus conquistados década por década

O elenco do Bahia ainda está de folga pelo título de campeão baiano. O triunfo por 3x0 sobre o Jacuipense, no domingo (2), encerrou uma seca de dois anos do tricolor no torneio e resultou em uma marca quase inédita no Brasil. Agora, só dois clubes no país podem se orgulhar de terem alcançado 50 conquistas estaduais.



Além do Esquadrão, o ABC ocupa tal prateleira. É o maior vencedor do Rio Grande do Norte, com 57 taças. A conta pode aumentar este ano, pois o alvinegro ainda briga por uma vaga na final do Campeonato Potiguar. O Paysandu, do Pará, com 49, também pode entrar no grupo.



Os 50 títulos estaduais do Bahia foram conquistados ao longo de 92 anos de existência (e 94 edições do Baiano disputadas pelo clube). O primeiro troféu veio logo no ano de fundação, em 1931. De lá para cá, o tricolor quebrou hegemonias e se firmou como grande força do futebol baiano.



Até 1931, Ypiranga, com sete conquistas, e Botafogo, com quatro, eram os maiores vencedores do estado. Em pouco tempo o Bahia assumiu o posto. Em 1948, apenas 17 anos após o seu surgimento, o Esquadrão levantou a 10ª taça e passou a ter o maior número de títulos.



O primeiro bicampeonato foi conquistado em 1933 e 1934. Em seguida aconteceu o primeiro tetra (1947 a 1950), que incluiu o primeiro tri.



Nos anos que se passaram, o Bahia seguiu aumentando o seu retrospecto. Precisou de somente mais 14 anos para dobrar a quantidade de títulos, e em 1962 já era dono de 20 canecos. O período, inclusive, é o menor que o tricolor precisou para alcançar dez conquistas.



Foram mais 17 anos entre o 20º e o 30º, e 15 anos deste para o 40º. Curiosamente, o 30º título foi coroado justamente com o último da sequência do heptacampeonato (1973 a 1979). Já o 40º entrou para a história pelo emblemático gol de Raudinei aos 46 minutos do 2º tempo na final contra o Vitória em 1994.



Nem só de glórias viveu o Bahia até chegar ao 50º título. A partir dos anos 2000, o clube viveu o seu pior momento. Na considerada “década perdida”, venceu apenas um Baianão em dez disputados – o de 2001. E só sairia da fila já em 2012.



A fase contribuiu para o maior período que o Bahia levou para conquistar dez títulos. Foram 29 anos entre o 40º (em 1994) e o 50º (em 2023).



A partir da década iniciada em 2011, o clube conseguiu se reerguer. Além de encerrar o jejum, levantou seis taças (2012, 2014, 2015, 2018, 2019 e 2020). E na década atual, contada a partir de 2021, venceu uma das três edições jogadas.

Títulos do Bahia década por década:

1930 - 6 títulos

1940 - 6 títulos

1950 - 6 títulos

1960 - 4 títulos

1970 - 8 títulos

1980 - 7 títulos

1990 - 5 títulos

2000 - 1 título

2010 - 6 títulos

2020 - 1 título

Ao contrário do que pode parecer, uma década vai do ano terminado em 1 ao ano terminado em 0, e não do final 0 ao final 9.