Bahia abre 2x0, leva virada, mas arranca empate com o Cruzeiro no sub-20

O Bahia perdeu uma grande chance de se recuperar no Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quarta-feira (5), o tricolor chegou a abrir 2x0, levou a virada, mas ficou no empate por 3x3 com o Cruzeiro, no estádio de Pituaçu.

O tricolor não vence há três partidas na competição e ocupa a 5ª colocação do grupo B, com 10 pontos. O próximo compromisso será contra o Atlético-GO, no dia 13 de abril, fora de casa.

O Bahia começou bem a partida e abriu vantagem de 2x0. Logo aos 14 minutos do primeiro tempo, o atacante Guilherme recebeu passe dentro da área, dominou e chutou forte, abrindo o placar.

O segundo gol do Esquadrão veio na etapa final. O tricolor recuperou a bola na saída errada da defesa do Cruzeiro e Guilherme, de novo, recebeu em boa condição para balançar as redes.

O triunfo baiano parecia encaminhado, mas aos 22 minutos a arbitragem marcou pênalti para o Cruzeiro. Ítalo Isaac cobrou e descontou.

Três minutos depois, Denílson recebeu passe nas costas da defesa do Bahia e tocou na saída do goleiro Eric, empatando o duelo em Pituaçu.

O Bahia seguiu em cima tentando o terceiro gol, mas aos 46 minutos, Fernando anotou mais um gol para o Cruzeiro e decretou a virada mineira em: 3x2.

Mesmo com o revés, o tricolor correu e conseguiu impedir a derrota. Aos 50 minutos, Thiago fez uma linda jogada pelo lado esquerdo e chutou sem chances para o goleiro, marcando o terceiro do Bahia na partida.