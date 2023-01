Bahia abre a 'Era City' com vitória sobre a Juazeirense e larga bem no Baiano

A 'Era City' começou bem no Bahia, que abriu a temporada 2023 com triunfo por 3x1 sobre a Juazeirense na noite desta quarta-feira (11), pela primeira rodada do Campeonato Baiano. A partida no estádio de Pituaçu marcou o início, no campo, da parceria com o fundo que administra o clube desde o fim do ano passado.

Apesar da expectativa para ver os novos reforços, a vitória tranquila foi encaminhada ainda no primeiro tempo pelos jogadores remanescentes do ano passado. Até porque só três dos nove contratados foram escalados de titular pelo técnico Renato Paiva. O goleiro Marcos Felipe e os zagueiros Kanu e Raul Gustavo saíram jogando. Os atacantes Biel e Everaldo começaram no banco e entraram no decorrer da partida.

Os gols foram de Ricardo Goulart, Rezende e Biel para o tricolor. Kesley descontou para a Juazeirense.

Desde os primeiros minutos, o time apresentou características prometidas pelo treinador português. Usando a linha de defesa alta, o Esquadrão tentava iniciar a construção ofensiva a partir dos zagueiros. Pelo lado esquerdo da zaga, Raul Gustavo era o mais participativo, explorando a bola longa para encontrar os pontas em condições de colocar velocidade.

Mais fechada, a Juazeirense buscava o contra-ataque. Levou perigo em falta cobrada direta por Nildo Petrolina que o goleiro Marcos Felipe espalmou para escanteio.

A marcação do Cancão dificultou as ações do meias do Bahia. Com isso, Mugni e Daniel não conseguiam articular as jogadas, e os pontas viraram a principal alternativa. Aos 28 minutos, Caio Vidal entrou na área pela direita, cruzou rasteiro e Jacaré completou para as redes, mas o árbitro marcou impedimento.

O jogo pelos lados era realmente o caminho das pedras. Aos 34, Mugni fez dobradinha com Matheus Bahia e cruzou rasante da esquerda; dois jogadores da Juazeirense não conseguiram cortar e Ricardo Goulart escorou no segundo pau e fez 1x0.

A torcida ainda comemorava quando o segundo gol saiu. Também pelo lado esquerdo, Daniel cruzou, a defesa tentou afastar e entregou nos pés de Rezende, que dominou como deu e chutou de direita, no canto, fazendo 2x0 aos 37 minutos.

O tricolor só não foi para o intervalo com um 3x0 porque Caio Vidal não conseguiu aproveitar o lançamento de Marcos Felipe e, de cara com o gol, viu o goleiro Gleibson fazer grande defesa.

O prejuízo no placar fez a Juazeirense adotar outra postura no segundo tempo, ocupando o campo defensivo tricolor na tentativa de criar as jogadas. A entrada de Kesley deu mais mobilidade ao lado esquerdo do ataque do Cancão.

Diante de um Bahia que apresentava ritmo mais lento, Renato Paiva colocou sangue novo em campo. Os estreantes Biel e Everaldo foram para o jogo nas vagas de Caio Vidal e Goulart, respectivamente. A mudança deu certo.

Na primeira participação, Biel deu belo passe para Jacaré, que mandou para as redes. Outra vez a arbitragem marcou impedimento e anulou o gol do camisa 29. Minutos depois, Jacaré retribuiu a assistência: cruzou da direita e Biel anotou o terceiro do time.

A Juazeirense descontou quatro minutos depois, quando Clebson cobrou escanteio e Kesley, livre dentro da área, completou para o gol.

Ainda deu tempo da torcida festejar a entrada do volante Feijão, antigo xodó dos tricolores e atualmente na Juazeirense. O goleiro Marcos Felipe fez boas defesas na reta final e garantiu o triunfo no primeiro jogo do ano.

O Bahia voltará a jogar domingo (15), contra o Jacuipense, às 18h30, na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe, pela segunda rodada do estadual. Um dia antes, o Cancão terá pela frente o Barcelona, no Adauto Moraes, em Juazeiro, no mesmo horário

.

FICHA TÉCNICA

Bahia 3x1 Juazeirense - Campeonato Baiano (1ª rodada)



Bahia: Marcos Felipe, Borel, Kanu, Raul Gustavo e Matheus Bahia (Ryan); Rezende (Miqueias), Mugni (Lucas Araújo) e Daniel; Caio Vidal (Biel), Ricardo Goulart (Everaldo) e Jacaré. Técnico: Renato Paiva.



Juazeirense: Gleibson, Dadinha, Matheus Reis, Jamerson e Nildo; Waguinho (Feijão), Knupp, Jerry (Clebson) e Reinaldo (Michael Jackson); Caíque (Kesley) e Ian (Maycon). Técnico: Rodrigo Chagas.



Estádio: Pituaçu

Gols: Ricardo Goulart, aos 34 minutos, Rezende, aos 37 minutos do 1º tempo, Biel, aos 24, e Kesley, aos 28 minutos do 2º tempo

Público: 24.629 pagantes

Renda: R$ 415.185,00

Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos, auxiliado por Edevan de Oliveira Pereira e Jucimar dos Santos Dias.