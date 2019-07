Bahia abre concurso para torcida criar nova camisa do clube

Assim como foi na escolha do primeiro uniforme do Bahia sob a marca Esquadrão, de fabricação própria do tricolor, a torcida é quem vai definir as novas vestimentas do Esquadrão.

O Bahia abriu concurso para o torcedor criar as novas camisas da equipe. Os interessados devem enviar os desenhos para o e-mail: concurso@esporteclubebahia.com.br, até o próximo dia quatro de agosto. Após esse período, o clube vai escolher quatro camisas finalistas que vão ser colocadas para votação aberta ao público entre os dias sete e 11 de agosto.

Os modelos de camisa para o desenho podem ser baixados clicando aqui. Já o regulamento do concurso pode ser acessado através do site oficial do Bahia. A tendência é de que a nova camisa do Bahia seja lançada em dezembro para a temporada 2020.