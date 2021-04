Bahia acerta a contratação do meia-atacante Thonny Anderson

O técnico Dado Cavalcanti ganhou mais uma opção para o setor ofensivo. O Bahia acertou a contratação do meia-atacante Thonny Anderson, de 23 anos, que pertence ao Red Bull Bragantino. O anúncio foi feito no início da noite desta sexta-feira. O jogador chega ao Esquadrão por empréstimo até o fim da temporada.

Thonny Anderson foi revelado pelo Cruzeiro e surgiu como uma grande promessa no time mineiro. Jogador acabou negociado ao Grêmio, em acordo que envolveu a ida do lateral Edilson para a Raposa.

Em 2019, o meia-atacante foi emprestado pelo Grêmio ao Athletico-PR, onde conquistou a Copa do Brasil. Já na temporada passada, Thonny foi comprado pelo Red Bull Bragantino por cerca de R$ 13 milhões.

No Red Bull, o meia não conseguiu se firmar disputou apenas 16 partidas, anotando um gol. A esperança é de que no Esquadrão ele tenha mais sequência e reencontre o bom futebol.

O meia já teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e poderá defender o Bahia na Copa do Nordeste - o prazo para inscrição de atletas no torneio regional se encerra nesta sexta-feira. Além disso, ele também será incluído na lista da Copa Sul-Americana. O Esquadrão tem até este sábado (17) para indicar os jogadores que vão disputar o torneio internacional. A estreia do tricolor será na quarta-feira (21), contra o Torque-URU, em Montevidéu.

Com a chegada de Thonny Anderson, o Bahia completa 10 reforços para a temporada 2021. As contratações fazem parte da reformulação do elenco prometida pela diretoria.